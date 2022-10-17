На месте произошел пожар, разрушения - масштабные.

Оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Днем оккупанты атаковали Каменский район - под удар попал объект энергетической инфраструктуры. На месте произошел пожар, разрушения масштабны", - отметил он.

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Также, по словам Лукашука, после обеда в Зеленодольской общине на вражеском боеприпасе подорвался трактор.

"Тракторист как раз проводил полевые работы. К счастью, мужчина не пострадал, сельскохозяйственная машина повреждена", - уточнил председатель облсовета.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

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