Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, однако им не удается прорвать оборону свободных территорий Луганщины.

РФ "пустила в бой" мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов. Рашисты хотят продвинуться с Лисичанска в сторону Бахмута и привлекают к этому жителей Луганщины, которые не эвакуировались. Однако оккупантам все равно не удается осуществить прорыв - оборону держит оборону небольшая территория Луганщины, которую не смогли захватить россияне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в крупных городах Луганщины, которые оккупанты захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. Эти люди не верили информации о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, хотя их неоднократно предупреждали и призывали эвакуироваться.

"Были уверены, что "русский мир" – это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, который разрушил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые - добровольно. Другие опять не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они "ждали и ждали" в течение нескольких лет?",- написал Гайдай.

Он добавил, что после захвата Лисичанска оккупанты не оставляют надежд захватить Бахмут. Однако путь к этому городу пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

"Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов. К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли. Таких атак за 17 июля зафиксировано 13. россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки - там тоже враг перечисляет тех, кто успел вернуться на позиции", - добавил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Луганщина оккупирована не полностью. Два села остаются подконтрольными украинской власти.

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