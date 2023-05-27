Россияне не отказались от попыток захватить Луганскую и Донецкую области.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение этих суток подразделения сил обороны отбили 13 вражеских атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по оперативной ситуации с российским вторжением.

Так, на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 7 атак противника в районе города Марьинка.

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На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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За прошедшие сутки противник сосредотачивал основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В целом, в течение суток 26 мая произошло 25 боевых столкновения на указанных участках фронта.

Вместе с тем в Минобороны констатируют снижение наступательной активности оккупантов на Бахмутском направлении: вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

Отдельно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупационных сил, и интенсивность боевых действий нарастает.

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