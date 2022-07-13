Меры, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерную подготовку к так называемых референдумов, уверяют в разведке.

Россия не достигла своей главной цели – оккупировать Украину и готовится к присоединению уже захваченных территорий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе рф, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, которые связаны с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в российской федерации – в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября – это единый день голосования", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что разведка фиксирует оживление мероприятий, направленных на аннексию захваченных территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской областях. Скибицкий назвал их планомерной подготовкой к так называемым референдумам.

По данным разведки, в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ и тому подобное. По всеобщей мобилизации в РФ, Скибицкий отметил, что она может быть объявлена тогда, когда будет объявлена война.

"Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа", – подытожил он.

Ранее в разведке заявляли, что власть Российской Федерации решает что делать с оккупированной Херсонской областью и планирует осенью провести там референдум.

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