Запрет связан с полномасштабным вторжением в Украину.

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в центральных и южных регионах России до 23 августа.

Об этом сообщают российские СМИ. Запрет связан с полномасштабным вторжением в Украину.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд россиянам в Украину на 50 лет.

Также Зеленский внес в Раду проект постановления об утверждении решения СНБО с перечнем санкций против России и россиян. Предполагается, что ограничения будут действовать десять лет.

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