Также в этом году РФ перебрасывала на Донбасс танки, реактивные системы залпового огня, специальную технику.

Российская Федерация перебросила на оккупированные ею отдельные районы Донецкой и Луганской областей более тысячи тонн боеприпасов и десятки тысяч тонн горючего.

Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook по итогам консультаций ТКГ в режиме видеоконференции.

"Не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. В начале этого года, по оценочным данным на временно неподконтрольные правительству территории в Донецкой и Луганской областях перемещены десятки тысяч тонн горючего, свыше тысячи тонн боеприпасов, десятки автомобилей, танки, реактивные системы залпового огня, специальная техника", - говорится в сообщении.

В частности, это постоянно фиксируется наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, даже несмотря на блокирование ее со стороны российских вооруженных формирований.

Читайте такжеВ Bellingcat заявили, что РФ вернет оккупированный Донбасс Украине: названа причинаПри этом украинская делегация считает неприемлемым постоянные нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ на временно не подконтрольных правительству Украины территориях.

"Обращаем внимание, что в поддержанном Россией решении Постоянного совета ОБСЕ № 1117 четко указано, что СММ будет иметь безопасный и надежный доступ по всей Украине. Доступ ко всей территории Украины является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Общеизвестным является факт, что 90% нарушений свободы передвижения патрулей СММ фиксируется на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

В связи с этим украинская делегация осуждает указанные нарушения и требует обеспечить свободу передвижения патрулей СММ в строгом соответствии с мандатом СММ.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины информировало, что российские оккупационные войска проводят масштабные учения в ОРДЛО.

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Автор: Виталий Саенко