Украинские военные четко понимают, что тактика обезглавливания подразделений врага блокирует его наступательные возможности.

Российские военачальники высокого ранга фактически не доверяют младшим офицерам. Именно поэтому генералы довольно часто берут управление войсками и подразделениями тактического уровня на себя, становясь приоритетной целью украинских воинов.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"С одной стороны, генералитет РФ имеет недоверие к младшим офицерам, с другой стороны, эти младшие офицеры не имеют инициативы. Соответственно, российские военачальники достаточно высокого ранга, старшие офицеры вынуждены брать управление войсками и подразделениями тактического уровня на себя. Безусловно, для украинских снайперов, для подразделений украинской артиллерии такие чиновники являются приоритетной целью. Они "работают" по ним и уничтожают. Потому что гораздо проще уничтожить одного военачальника, который организует военную операцию или наступательные действия, чем выбивать в одиночку российских солдат", - пояснил эксперт.

Селезнев отметил, что ликвидация старшего офицера фактически обезглавливает подразделения российской армии, сбивает темп и напряженность наступления.

"Мы уже слышали, что наши артиллеристы отработали высокоточными снарядами, выпущенными из американских класса гаубиц М777, по пункту управления и узлах связи, с помощью которых раздаются распоряжения и приказы, и по пунктам, где находились боеприпасы. Это абсолютно эффективные точечные удары, которые создают раздрай в наступательных действиях российской оккупационной армии", - отметил эксперт.

Напомним, в начале мая разведка США сообщали о 8-10 убитых российских генералах в Украине. Это приблизительные данные, и с тех пор их количество успело увеличиться.

Во вторник, 24 мая, стало известно, что ВСУ ликвидировали генерал-майора Канамата Боташева, который выполнял боевое задание на самолете Су-25.

Впоследствии в Вооруженных силах Украины подтвердили ликвидацию русского генерал-майора Романа Кутузова. Слухи о его гибели ходили в течение нескольких дней.

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