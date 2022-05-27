Основная часть из этих 110 БТГ воюет на Юге Украины, остальные - на Донбассе.

Несмотря на огромное численное преимущество, российские войска из 110 оперативных батальонных тактических групп (БТГ) добились лишь "незначительного прогресса" в войне против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

По его словам, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп. Основная часть из них находится на Юге Украины, остальные на Донбассе. И несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, компенсирующихся достижениями украинских военных на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

При этом источник отметил, что в течение 92 дней войны стратегия России меняется. В настоящее время целью россиян является отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник назвал тяжелыми и жестокими.

Кроме того, по его словам, из 108 гаубиц М-777, которые передали Украине, 85 уже используются украинскими военными.

Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

По данным Минобороны США, ежедневно в Украину прибывает все больше оборудования – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.

Как сообщал УНИАН, 26 мая военный эксперт Олег Жданов заявил, что американские противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon) дадут Украине возможность контролировать довольно большую акваторию Черного моря.

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