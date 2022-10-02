В частности, обстрелам подвергся Николаев и села Шевченковской, Воскресенской и Ингульской громад.

В результате ночных обстрелов Николаевской области погибли два человека, еще семеро - получили ранения.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в сводке по ситуации в регионе по состоянию на 8:30.

Он напомнил, что ночью 2 октября враг атаковал область семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из которых уничтожены украинскими военными.

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Кроме того, около 3:45 Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системы С-300.

В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов, в результате чего они получили повреждения, а в одном из них возник пожар.

Также зафиксировано попадание возле территории больницы.

"Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется", - добавил Ким.

Также ночью в результате вражеского обстрела с. Шевченко Шевченковской громады погибли два человека, частично разрушен жилой дом.

По словам председателя ОВА, минувшей ночью взрывы прогремели и в с. Калиновка Воскресенской громады, обстрелам подверглись и окрестности с. Новоалександровка Ингульской громады.

Как писал УНИАН, ночью 2 октября российские оккупационные войска атаковали Николаевскую семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из которых уничтожены подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Несмотря на это, продолжали попытки наступления противника на других участках восточного фронта. За сутки силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Вместе с тем оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 60 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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