Обстрелы ведутся по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Изюмского районов.

Враг в течение дня обстреливал деоккупированные районы Харьковщины, в результате чего 12 человек получили ранения, среди которых двое детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня в течение всего дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие", - отметил он.

Видео дня

Синегубов добавил, что, по предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе и один – в Харьковском. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о пострадавших еще уточняется, отметил Синегубов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление. Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине. Впоследствии стало известно, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.