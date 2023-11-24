Агрессор должен чувствовать силу на поле боя, отметил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какую силу должна почувствовать Российская Федерация, чтобы заплатить за агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Зеленский сказал, что Украина благодарна Латвии за неизменную поддержку санкций против России. "Важно, чтобы на уровне каждой конкретной страны и на уровне всей Европы велась необходимая работа для блокировки российских схем обхода санкций", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что важная работа началась в Европе и других юрисдикциях по справедливому использованию замороженных российских активов.

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"Мы благодарны всем нашим партнерам, которые ищут конкретные юридические решения для того, чтобы активы агрессора были направлены тем, кто пострадал от агрессии", - отметил президент.

"Современная Россия не верит ни во что, кроме денег и силы. Поэтому агрессор должен чувствовать нашу силу на поле боя. Силу политического единства Европы. Силу санкционных пакетов, а также агрессор должен больше всего заплатить за свою агрессию. Заплатить активами тех лиц, которые так или иначе связаны с государством-террористом. Эти средства должны работать ради восстановления Украины после боевых действий", - подчеркнул Зеленский.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Владимир Зеленский заявил, что не считает, что война Украины и РФ зашла в тупик.

По его словам, украинские военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ. По словам президента, враги думали, что одержат над нами победу, но этого не произошло.

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