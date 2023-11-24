Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какую силу должна почувствовать Российская Федерация, чтобы заплатить за агрессию против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Зеленский сказал, что Украина благодарна Латвии за неизменную поддержку санкций против России. "Важно, чтобы на уровне каждой конкретной страны и на уровне всей Европы велась необходимая работа для блокировки российских схем обхода санкций", - отметил Зеленский.
Также президент добавил, что важная работа началась в Европе и других юрисдикциях по справедливому использованию замороженных российских активов.
"Мы благодарны всем нашим партнерам, которые ищут конкретные юридические решения для того, чтобы активы агрессора были направлены тем, кто пострадал от агрессии", - отметил президент.
"Современная Россия не верит ни во что, кроме денег и силы. Поэтому агрессор должен чувствовать нашу силу на поле боя. Силу политического единства Европы. Силу санкционных пакетов, а также агрессор должен больше всего заплатить за свою агрессию. Заплатить активами тех лиц, которые так или иначе связаны с государством-террористом. Эти средства должны работать ради восстановления Украины после боевых действий", - подчеркнул Зеленский.
Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 5 ноября Владимир Зеленский заявил, что не считает, что война Украины и РФ зашла в тупик.
По его словам, украинские военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ. По словам президента, враги думали, что одержат над нами победу, но этого не произошло.