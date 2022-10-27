Россияне рассматривают вариант ликвидации военно-политического руководства страны.

Россияне снова могут прибегнуть к наступлению на Киев с территории Беларуси - через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center, передает Укринформ.

"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. Прежде всего они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.

В то же время генерал напомнил, что им не удастся так быстро продвигаться, как в феврале, ведь ВСУ приобрели боевой опыт и готовы к любым сценариям.

"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции прежде всего из Республики Беларусь. Это может быть как направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в настоящее время мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", – подчеркнул Громов.

Прежде всего от РФ сейчас следует ожидать больше атак на объекты инфраструктуры.

Оккупация Киевской области - что известно

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев.

Уже в конце февраля российские военные зашли в большую часть населенных пунктов Киевской области, в частности, к Бучанского района. Местные жители провели в оккупации больше месяца, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине ужасную картину: массовые захоронения следы пыток, разрушения и разворовывания.

Вас также могут заинтересовать новости: