Некоторые из сценариев россияне могли использовать на востоке Украины.

Минобороны России через кремлевские пропагандистские каналы распространило предупреждение о якобы применении США оружия массового уничтожения, чтобы, в свою очередь, оправдать в будущем собственные действия.

Текст появился, в том числе, на подконтрольном путинском канале Russia Today.

МО России заявило о якобы трех сценариях, которые американцы готовят в городах Украины.

В Харькове, по словам рашистов, Соединенные Штаты "могут использовать" "постановочный инцидент "под чужим флагом".

Среди объектов россияне перечисляют радиационно опасные объекты Харькова (кстати, российские войска уже неоднократно осуществляли в городе огневые провокации возле этих объектов) и Киев (биологически опасные объекты), а также РФ считает возможной свою атаку "на объекты ядерной энергетики".

Согласно второму озвученному оккупантами (допустимому) сценарию, российские войска могут нанести удар оружием массового уничтожения "в малых объемах" с целью подавления сопротивления украинских сил, среди целей – Мариуполь.

Собственно, по свидетельствам бойцов "Азова", россияне ранее уже сбросили ядовитые вещества на "Азовсталь", где скрывались как военные, так и гражданские.

А, по данным США в ОБСЕ, русские смешали слезоточивый газ с химикатами.

Наименее вероятным россияне считают применение биологического оружия открыто на поле боя (в Славянске и Краматорске).

Оружие массового уничтожения, по логике пропагандистов, якобы применят, чтобы привлечь РФ к международному трибуналу, исключить россиян из ООН и усилить "антироссийские" санкции.

Угроза ядерного удара РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

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