По словам Владимира Зеленского, неизвестно, где находятся эти дети, в каких условиях они живут.

Россияне вывезли из Мариуполя до 5 тыс. детей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook.

По его словам, в Мариуполе очень сложная ситуация.

"Я уже не говорю о той жестокости, с которой к Мариуполю подошла российская власть и российские военные. Там две сложные составляющие. Первая - в отношении гражданского населения. Сколько там людей погибло, никто не знает, и кто вам скажет точную цифру – это будет чистая ложь. Сотни тысяч вывезено благодаря нам. Несколько десятков тысяч были вывезены в сторону РФ, и что с ними - мы не знаем, где их документы - мы не знаем, и там среди них несколько тысяч детей. Мы это знаем, но где они и что с ними произошло - пока этой информации стопроцентной мы не имеем", - сказал президент.

По словам Зеленского, также неизвестно точное количество гражданских, которые остались в Мариуполе.

"Есть одни данные, что там больше 50-60 тысяч, другие данные, что 100 тысяч. Есть информация, что 20-30 тысяч могли там погибнуть. И мы слышали, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона на российскую сторону. Потому что они не дали им пройти на территорию, которую контролирует Украина. И мы не знаем, что с этими детьми, где они. Никто не знает", - сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

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