Жена Навального ничего не сказала об Украине на "Оскаре".

Линейный продюсер и второй режиссер документального фильма "Дом из заноз" Азад Сафаров прокомментировал то, что фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном получил "Оскар". Не все оценили выбор киноакадемии.

"Понятно, что мы очень-очень хотели привести эту награду Украине в эти трудные времена. Но мы считаем, что мы должны были выиграть не потому, что мы из Украины, а потому, что наш фильм очень качественный, очень ценностный. Он рассказывает об очень важных вещах и он снят очень талантливым и гениальным режиссером. Поэтому мы считаем, что все шансы были... Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Здесь есть разные причины, не хочется критиковать Киноакадемию, это их право, это их решение", - рассказал в эксклюзивном комментарии для "Сніданка с 1+1" Сафаров.

Он также добавил, что вся эта ситуация демонстрирует работу пропаганды РФ. Однако Сафаров и его коллеги не будут останавливаться, они будут и дальше привлекать внимание людей к Украине и полномасштабной войне, к тому, что от действий агрессора страдают дети. Также он отметил, что жена Навального и его дети, получавшие "Оскар", могли хоть что-то сказать о ситуации в нашей стране:

Мы понимаем, что российская пропаганда очень хорошо продолжает работать, очень хорошо представляет так называемыми оппозиционерами так называемых политиков... Мы по-прежнему верим, что наш фильм качественный. Мы верим, что сделали много очень ценностного, когда рассказывали здесь и везде об Украине, о проблемах детей в Украине. Мы из-за этого фильма много встречались с журналистами, много встречались с представителями киноиндустрии. К нам прямо на "Оскаре" подходило много людей, благодаривших за то, что мы есть... Так жаль, что те, кто выходил на сцену, победители этой категории, ни слова не сказали об Украине. Никакой поддержки в Украину... Поэтому я очень сомневаюсь, что здесь можно говорить об оппозиционности.

Несмотря на то, что украинская документалка не получила "Оскар", добавил Сафаров, она все равно продолжает выполнять свою миссию. Фильм об украинских детях поддержали критики, простые люди, представители киноиндустрии.

Однако на самой церемонии, отметил продюсер, не вспоминали об Украине и полномасштабной войне. Это разочаровало Сафарова, ведь он и его коллеги надеялись на то, что президенту Зеленскому дадут выступить на "Оскаре", что внимание человечества сфокусируется на российской агрессии.

Документальный фильм украинского производства "Дом из заноз" - что известно

"Дом из заноз" (A House Made of Splinters) - документальный фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии, который снимали до полномасштабной войны. В киноленте рассказывается о детях с востока Украины. Они живут в детском доме в Лисичанске. Автор ленты, датчанин Симон Леренг Вильмонт, показал, как живут маленькие украинцы в прифронтовом городе.

Мировая премьера документалки состоялась в январе 2022 года на одном из самых престижных фестивалей независимого кино в мире Sundance Film Festival. Впоследствии фильм попал в шортлист премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Сегодня же стало известно, что документалка не получила статуэтку. "Оскар" в этой категории получил документальный фильм о Навальном.

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