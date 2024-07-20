Россияне концентрируют силы, заявил командир подразделения "Терра".

Российские войска, скорее всего, готовят новую попытку наступления на Харьковском направлении фронта в Украине. Подробности того, что происходит, рассказал командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Николай Волохов в эфире телемарафона.

"Мы имеем, скажем так, определенную информацию, что враг концентрирует силы и еще до конца лета или сложно сказать когда, но похоже на то, что это произойдет. Будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы. Где и как - покажет время", - подчеркнул военный.

По его словам, потенциально россияне могут еще раз попробовать пойти в наступление, но это может быть в любой точке фронта.

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"Для понимания, это как игра в шахматы. Враг концентрирует где-то силы, он иногда может делать так, чтобы ввести нас в заблуждение. Например, показывать концентрацию в одном месте, а потом ночью быстро перебросить на другое место. Поэтому, скорее всего, все похоже на то, что враг ищет слабое место. Из общения с друзьями, которые находятся на других участках фронта, знаю, что у них тоже происходит постоянное давление на их позиции", - пояснил Волохов.

Он добавил, что наблюдается накопление вражеского резерва "на второй линии, даже лучше сказать на третьей - где-то в тылу".

"Там, куда мы не можем достать дронами и сжечь, они накапливаются. Сказать, где это будет реализовано, невозможно. Но мы должны быть такими, чтобы быть готовыми на всех участках к отражению атаки. Должны также держать свои резервы и должны пристально наблюдать за их действиями. Когда оно начнется, то все об этом узнают",- акцентировал Волохов.

Также он рассказал, что РФ продолжает давить и штурмовать позиции ВСУ в поисках уязвимых мест.

При этом боец добавил, что россияне активны, но буквально забиты в землю - украинские защитники не дают им развернуться, нанося потери в личном составе и технике.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что российские оккупационные войска планируют наступление в Сумской области. По его словам, есть признаки подготовки.

А советник мэра Мариуполя до этого заявил Петр Андрющенко, что Россия, возможно, накапливает резервы на Запорожском направлении для наступления на Угледар.

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