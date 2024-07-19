Отмечается, что перебрасываются целые сформированные подразделения.

Не исключено, что Россия накапливают резервы на Запорожском направлении для наступления на Угледар, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона Единых новостей.

"Идет переброска войск врага, изменили путь назначения. Одновременно с двух направлений, то есть непосредственно мы фиксируем перемещение с направления Донецка, с направления Новоазовска", - отметил он.

По информации Андрющенко, перебрасываются целые сформированные подразделения, оккупанты идут колоннами.

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"Такого мы не видели давно. И это обычно о том, что заводится какое-то новое готовое подразделение и размещается где-то вблизи от линии соприкосновения. Такую же тенденцию в свое время мы наблюдали перед подготовкой к Авдеевскому и Марьинскому наступлениям. В то время они концентрировались непосредственно в Мариупольском районе. Такое же мы сейчас наблюдаем и с Розовским районом, Пологовским районом Запорожской области", - отметил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что размещении в Запорожской области новые подразделения врага пока не принимают участия ни в каких боестолкновениях:

"Там, где базируются сейчас эти подразделения, нет активной линии фронта, то есть нет активного наступления. Они не становятся непосредственно на позициях ближе к "нулю", а стоят больше в резерве".

Война в Украине - ситуация на Запорожье

В то же время, по словам Андрющенко, в Запорожской области неподалеку от Розовки, в Бердянском, Мариупольском районах сконцентрировано большое количество войск оккупантов, которые заходят на ротацию. Это те войска, которые отводят от линии боестолкновения, их доукомплектовывают, тренируют со свежими контрактниками и перебрасывают дальше на линию фронта.

"Все указывает на то, что россияне снова возвращаются к своей идее начать "распаковывать" еще один участок фронта, вот именно в районе Розовка - Пологов, и там начинать движение к Угледару. То есть это все в итоге упирается в Угледар. Это не наступление на Запорожье, а речь идет о том, чтобы создать условия, чтобы Силы обороны Украины, которые держат Угледар, были вынуждены отступать", - сказал Андрющенко.

Зачем Угледар россиянам

По мнению Андрющенко, все упирается в планы врага запустить новую железную дорогу из РФ в оккупированный Крым. По словам советника, в Мариупольском районе уже фиксировали российские новые тепловозы, которые могли быть доставлены сюда из России только по железной дороге.

"Им Угледар нужен не для выхода на границу Донецкой области, им нужен контроль над угледарским железнодорожным узлом. Потому что это ворота, которые открывают полноценно работу железной дороги от Ростава до оккупированного Крыма, по крайней мере до оккупированного Мелитополя. В эту ветку включается и Розовка, и Бердянск, и Токмак, и Мелитополь. То есть это мечта для оккупанта - такое логистическое сообщение. Поэтому они мечтают о Запорожском направлении", - прокомментировал Андющенко.

Но, по его мнению, у россиян пока нет достаточных сил, чтобы идти на Угледар: "В самом оптимистическом для россиян сценарии им еще надо минимум 1,5-2 недели накапливать резервы, чтобы начать наступательные действия".

Новое наступление России на Запорожье - что сообщалось

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что российские войска, судя по всему, накапливают резерв для начала новой волны наступления на Запорожскую область:

"Видим, что враг снова концентрируется на Запорожской области. Причем на этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска, и из Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. Ближе к линии фронта".

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