Вражеские средства радиоэлектронной борьбы создают ложные метки, отметили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему во время одной из тревог в среду, 9 августа, сообщалось, что якобы со стороны РФ могла быть запущена аэробалистическая ракета "Кинжал".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о последних воздушных тревогах в Украине и якобы угрозе баллистического ракетного удара. "Что произошло: очередной взлет МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка". Как известно, МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал", - сказал Игнат.

Так, отметил он, когда уже был зафиксирован отбой тревоги, "был повторный, видимо, взлет и была вероятная угроза применения ракет "Кинжал", даже были "засечки".

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"Собственно, почему поднялось информационное напряжение, потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие Telegram-каналы уже начали писать о том, что движутся ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Винницкой области или других", - сказал Игнат.

Он добавил, что "засечка" со скоростью 7 тысяч 500 - это характерный маркер к тому, что это может будет двигать именно аэробалистическая ракета".

"Такие же "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, когда враг поздравил нас с профессиональным праздником таким образом, но тогда были реальные "Кинжалы". Тогда было три реальных пуска ракет и между ними было еще несколько имитационных... работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы и создаются такие ложные метки", - отметил спикер.

Так, по словам Игната, такие метки очевидно были и на этот раз. "Поэтому информации, что есть какие-то прилеты или взрывы по территории Украины, нет", - сказал Игнат.

Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Как сообщалось, во время вечерней ракетной атаки России по Украине 5 августа в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске ракет с территории Беларуси. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия могла имитировать эти пуски, чтобы втянуть страну в войну.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что физически пусков могло и не быть. Однако "могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси". Он подчеркнул, что эта информация проверяется.

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