Предатель является уроженцем Уманьского района Черкасской области.

Российский генерал по имени Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем.

Об этом сообщило Управление СБУ в Черкасской области со ссылкой на старосту села Текуча возле Умани Александра Гершуна.

По словам старосты, российский генерал Школенко – его родственник. Однако староста Текучи откровенно сожалеет, что имеет семейные связи с предателем и называет его "существом".

Кроме того, как оказалось, именно Школенко отдавал приказы совершать зверства в Буче и Ирпене, где у него тоже было много родственников. Гершун отмечает, что сам генерал не раз приезжал в гости к родственникам из этих городов.

Староста отметил, что генерал РФ точно знал, какие города они бомбят, однако семейные связи не остановили предателя от жестоких приказов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону российских оккупанов. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

А сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что бывший мэр Рубежного Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских оккупантов, но передает им информацию о людях с проукраинской позицией.

Убийства в Буче

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

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