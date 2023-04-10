Утром 24 февраля прошлого года здание Минобороны быстро превратилось в укрепленную боевую позицию.

В первые часы полномасштабного вторжения России здание Министерства обороны Украины превратилось в укрепленную боевую позицию. При этом высшее военное командование сохраняло обычное для себя спокойствие.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в подкасте "Украинской правды".

По его словам, в прежние времена внутри здания Минобороны всегда было множество постов, на которых размещались дежурные в повседневной форме.

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"А когда я заехал около 5 утра 24-го [февраля 2022 года], то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одежде. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции", – вспоминает министр.

Кабинет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превратился в штаб управления обороной. Туда поступали доклады с мест, где начались бои, а в обратном направлении шли команды и распоряжения.

"Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищенные, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны – они все были использованы", – говорит Резников.

По словам министра, хотя обстановка тогда была очень напряженной, сам Залужный и его подчиненные сохраняли спокойствие.

"Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело", – вспоминает Резников.

Война в Украине – последние новости

По данным британской разведки, в течение последней недели российские оккупанты стали активнее использовать бронетехнику в районе Марьинки. Аналитики полагают, что РФ продолжает тратить значительное количество ресурсов на достижение минимальных целей.

По оценке командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского, в Бахмуте российская армия использует "сирийскую тактику". Оккупанты уничтожают здания и позиции ВСУ ударами авиации и огнем артиллерии.

Продолжается скандал с якобы утечкой американских секретных документов. В одном из них обнаружились сведения о том, что США шпионили за Владимиром Зеленским.

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