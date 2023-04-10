В течение последних семи дней российские оккупанты усилили бронетанковое наступление в районе Марьинки. При этом РФ продолжает тратить значительное количество ресурсов на достижение минимальных целей.
Такими выводами поделились специалисты британской разведки в свежем отчете о войне в Украине: "За последние семь дней Россия, вероятно, усилила бронетанковое наступление в районе города Марьинка Донецкой области, расположенного в 20 км к юго-западу от Донецка. За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Она контролирует подступы к Донецку и ключевую дорогу H15".
Как сообщили в британской разведке, Россия продолжает в первую очередь обеспечивать ресурсами операции в широком секторе Донетчины, куда входят районы Марьинки и Авдеевки. При этом РФ тратит огромное количество средств на достижение минимальных целей.
Ситуация в районе Марьинки: последняя информация
Город вместе с Авдеевкой и Бахмутом входит в число наиболее "горячих" точек на фронте. Здесь ВСУ ежедневно отбивают многочисленные штурмы российских оккупантов.
В районе Марьинки и Авдеевки ВСУ за сутки "минусуют" до двух рот рашистов. Такой статистикой поделился начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
Неподалеку от Марьинки 7 апреля десантники уничтожили вражеский истребитель Су-25. Момент попадания в самолет зафиксировали на видео.