Министр отметил, что Путин не остановится в Украине, если мир и дальше будет бояться ему противостоять.

Украинская армия сможет освободить оккупированные территории и выгнать российских захватчиков, если получит нужное тяжелое вооружение. Иначе российский диктатор Владимир Путин не остановится.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в статье для WSJ.

"Прежде всего нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что нужно, это желание сделать это. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу", - отметил он.

Министр отметил, что одновременно необходимо ввести глобальное эмбарго на российскую нефть и газ, а также жесткие санкции против российской банковской системы и торговли.

"Если вы нам все это дадите, через несколько месяцев российские оккупанты исчезнут из Украины. Если нет, то война затянется, а террористическое государство Российская Федерация разрушит репутацию мировых лидеров и побудит других проходимцев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится в Украине", - добавил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что победа Украины – это единственный результат, который заставит Россию переосмыслить свою стратегию агрессии.

"Мы можем это сделать. Мы уже доказали свою храбрость. Нам нужны только инструменты. Как только работа будет выполнена, мы можем приступить к важному делу - созданию новой архитектуры мировой безопасности, лишенной структурных дефектов прошлого", - резюмировал министр.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о новом пакет военной помощи для Украины. Его размер составит 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников.

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