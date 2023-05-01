Он считает, что впоследствии армия сможет их получить.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит современные истребители от стран-партнеров.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут современные, четвертой генерации плюс-плюс однозначно", - сказал он в эфире национального телемарафона.

На вопрос, почему же страны-партнеры отказываются передать их сейчас, министр сказал, что такое решение обязывает не только научить украинских военных работать с самолетами, но и поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать боеприпасами.

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"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они сознательно, ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, а именно до победы Украины", - добавил Резников.

Истребители для Украины: что известно

Как известно, украинская сторона неоднократно призывала партнеров передать современные истребители. В ВСУ сообщали, что они помогут защитить небо, а также сыграют роль во время контрнаступления.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов говорили, что на этой стадии военных действий истребители F-16 Украине не помогут.

В марте польский президент Анджей Дуда пообещал, что они передадут украинской армии четыре самолета МиГ-29. впоследствии Словакии также анонсировала передачу Украине 13 МиГ-29.

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