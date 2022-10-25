Украинский министр отметил, что ценит четкую позицию США относительно нереагирования на провокации и нулевой терпимости к шантажу.

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили следующий пакет помощи от Соединенных Штатов в области безопасности для Украины.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter.

"Провел продуктивную беседу с моим другом Ллойдом Остином III. Ценю четкую позицию США относительно нереагирование на провокации и нулевой терпимости к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности позже", - отметил министр.

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Международная помощь Украине: детали

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 октября, Резников и министр обороны Израиля Бени Ганц обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Кроме того, министры говорили об оказании гуманитарной и медицинской помощи Украине.

Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между Россией и Ираном на фоне поставок иранских беспилотников для нападения на Украину.

На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил, что "уравновешивает две точки зрения".

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине," - сказал он.

Другое соображение заключается в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля.

"Мы будем активно поддерживать Украину и будем учитывать интересы национальной безопасности Израиля", - добавил он.

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