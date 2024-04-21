Эксперт отметил, что некоторые улучшения на фронте с появлением истребителей все же будут.

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что современные истребители F-16 точно имели бы влияние на ход войны в Украине в течение 2022 или первой половины 2023 года, однако сейчас российские оккупанты начали готовиться к появлению таких самолетов, из-за чего вряд ли произойдет переломное изменение во время боевых действий на фронте.

"Вместе с тем россияне уже начали готовиться к появлению таких самолетов, и фактически, по состоянию на сегодня говорить, что будет какое-то существенно переломное изменение именно в ходе боевых действий на уровне фронта уже, к сожалению, не приходится. Потому что россияне достаточно сильно насытили свои системы противовоздушной обороны, задействованные как на линии фронта, так и непосредственно на оккупированных территориях Украины. Все же F-16 достаточно сложно эффективно применять все свои возможности в полной мере", - объяснил эксперт в комментарии для "Еспресо".

Долинце отметил, что для действительно значительных изменений на фронте, Украине нужно не десятки таких истребителей, а более 100. Он добавил, что точечные улучшения с появлением истребителей все же будут заметны.

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"В первую очередь, это изменение дальности, на которой украинская авиация сможет уничтожать врага, потому что те советские МиГ-29 в принципе имели ограничения по тем средствам поражения, которые использовались. То есть это, как правило, уничтожение целей на расстоянии от 50 до 80 км. Если мы говорим о F-16, то это все же расширение спектра и возможностей уничтожения врага на расстоянии, как правило, до 140-160 км, как раз вследствие более современного радара, который установлен на данном типе самолета", - подчеркнул специалист.

По его словам, второй важной составляющей является использование более дальнобойного оружия, к примеру, "воздух - воздух".

"С другой стороны, должны понимать, что этот самолет также имеет определенный спектр вооружения "воздух - земля" - это возможность нанесения ударов по наземным целям, но говорить о том, насколько эти самолеты смогут быть приобщены к поддержке наземных сил и уничтожению именно наземных целей, только после того, когда будет определен тот перечень и количество оружия, которое будет такого типа передаваться Украине", - подчеркнул эксперт.

По мнению Долинце, позицию Украины на фронте существенно изменили бы истребители F-35, однако сейчас об их предоставлении речь еще не идет.

Появление истребителей F-16 в Украине: что может измениться

Ранее военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, в чем истребители F-16 могут помочь Украине. По его словам, получение самолетов F-16 позволит украинским воинам больше не страдать от авиабомб РФ.

"Надо помнить, что Авдеевку пришлось оставить именно из-за того, что ее просто забросали и стерли с лица земли авиабомбами. Если бы еще тогда у нас были F-16, то ВСУ не потеряли бы город", - объяснил эксперт.

В то же время представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, как истребители F-16 повлияют на ход боевых действий в Украине. Он отметил, что они существенно усилят противовоздушную оборону страны.

"Мы недавно видели атаку Ираном Израиля, как эффективно отработала ПВО союзников, которым удалось уничтожить достаточно большую часть ракет, благодаря авиации. Поэтому нельзя говорить, что самолеты не повлияют на ход боевых действий. Это значительно усилит наши возможности на поле боя и не только позволит противостоять воздушным угрозам врага, но и облегчит работу наших пехотных подразделений и морской компоненты. Но конечно, все зависит не только от F-16, а от типа блока и радара, а также вооружения, поскольку самолет является носителем ракет", - отметил он.

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