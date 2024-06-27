Известно, что до завода долетело четыре беспилотника.

В ночь на 27 июня украинские дроны "Лютый" атаковали химический "Редкинский опытный завод", который расположен в 500 км от границы Украины в Тверской области и в 100 км к северу от Москвы. В Defense Express рассказали, чем такая цель является особенной для Украины.

По информации российских неофициальных источников, в результате атаки долетели четыре беспилотника, один из которых пробил крышу одного из цехов, два попали рядом, а четвертый повредил трубопровод, из-за чего произошел пожар.

Аналитики издания отмечают, что атака на это предприятие является уже второй, ведь первый удар произошел 13 сентября 2023 года, когда в России жаловались на то, что один дрон упал после "сбивания" на склад с готовой продукцией, в результате чего произошел пожар.

Видео дня

"На фоне этого целесообразно отметить, что "Редкинский опытный завод" действительно является для РФ довольно уникальным предприятием, которое хоть и не является производителем конечной оборонной продукции, но от работы которого зависит целый ряд российских оборонных предприятий авиационной, ракетной и космической отрасли. При этом главным заказчиком продукции завода является именно так называемое минобороны РФ", - отметили в материале.

Среди главных предприятий-заказчиков продукции являются:

"ВМП Авиатек",

"Роствертол",

ФЦДТ "Союз".

Однако такой список неполный, ведь он насчитывает, как говорят представители предприятия, более 400 компаний.

Что касается "ВМП Авиатек", то он является частью "Алмаз-Антей", который занимается производством зенитных ракет, катапультных кресел и авиационных комплектующих. В то же время "Роствертол" производит Ми-26, Ми-28 и Ми-35.

"ФЦДТ "Союз" - является ведущим и основным разработчиком и производителем твердотопливных двигателей для межконтинентальных баллистических ракет, в частности для "Тополь", "Ярс" и "Булава", а также для баллистических ракет ОТРК "Искандер", всех РСЗО и т.д.", - добавили аналитики.

В Defense Express отметили, что продукцией, которая изготавливается на пораженном химическом предприятии "Редкинский опытный завод", являются специальные смолы для композитных материалов, отвердители эпоксидных материалов, жаростойкие материалы и добавки для их получения, вольфрамовые соединения, ингибиторы для защиты от коррозии.

Кроме того, по словам аналитиков, это предприятие является одним из нескольких в России, которые производят специфические кремнийорганические материалы, с которыми в РФ начались проблемы с 2014 года, на что жаловались в 2017 году уже на государственном уровне.

Атаки по объектам РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 26 июня ГУР атаковало ряд крупнейших интернет-провайдеров во временно оккупированном Крыму. Местные оккупационные чиновники предупреждали, что возможны перебои с доступом к интернету.

Также сообщалось, что в Воронежской области был поражен склад боеприпасов.

"Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго", - рассказали в украинской разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: