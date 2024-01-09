Украинский воин назвал проблему нашей армии.

Продолжается мобилизация в Украине, и командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валид Ю. (позывной "Крым") считает, что собрать необходимое количество людей для армии не удастся, если мобилизовывать только мотивированных военнообязанных.

Если с уже мобилизованными людьми обращаться правильно, то определенный процент из них уже в рядах наших защитников найдут мотивацию, поделился мнением воин в интервью "Украинской правде". "...я считаю, что если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% от того, что сейчас хочет Министерство обороны или Генеральный штаб (ВСУ, - Ред.)", - сказал "Крым".

Командир добавил, что в армии есть проблема - это отношение к людям. "...вот нам сейчас всем тяжело, но если брать по закону, то солдат имеет право на отдых, он выгорит просто очень быстро без отдыха. Ни один человек не выдержит в армии два года, имея два раза в год отпуск по 15 суток, он выгорит просто. А представьте если к нему отношение, скажем так, как к скоту - такое есть от некоторых командиров", - заявил Валид Ю.

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Воин подчеркнул, что "это убивает мотивацию". "Люди приходят в армию и разочаровываются", - заявил защитник Украины.

Законопроект о мобилизации в Украине в центре внимания - что сегодня стоит знать

Президент Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что военные хотят дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Позже в Верховную Раду правительство подало проект закона, который предусматривает усиление мобилизационных мероприятий и "закручивание гаек" уклонистам.

Позже председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич поделился, что отдельные нормы этого документа сильно изменятся при рассмотрении в Раде.

По мнению генерал-майора запаса Службы безопасности Украины, экс-заместителя главы спецслужбы Виктора Ягуна тех, кто не хочет воевать, нужно жестко наказывать - лишать гражданства.

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