Главной мотивацией воевать для украинцев должен быть патриотизм.

Людей, которые не выполнили свой долг по защите страны, надо лишить гражданских прав, а также не допускать к голосованию.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва, глава секретариата ВО "Свобода", сержант ВСУ Руслан Кошулинский в эфире Киев24. По его словам, новый закон о мобилизации должен быть справедливым, а депутаты должны получить право на мобилизацию.

На вопрос, как лучше организовать мобилизацию, Кошулинский заявил, что базовой мотивацией для украинцев должен быть патриотизм. По его словам, надо определиться, являемся ли мы одной семьей, которая отстаивает себя, или у нас есть армия, а есть общество, которое во время войны "решает свои обыденные вопросы".

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Как мы упомянули местные органы власти, которые решают свои... Они не плохие, они хорошие. У них такое законодательство, которое предусматривает, что они ответственны. Измените это законодательство, дайте им эту возможность пойти защищать свою Родину. Включите механизм национального приоритета... Если ты не выполнил гражданский долг защиты страны, ты должен быть лишен гражданских прав. Ты не имеешь права быть допущенным к голосованию, к выборности, к должностям и тому подобное. Это мы говорим о предыдущих моментах. Потом мы будем разбираться после войны, где ты был и что ты делал. Но сейчас это должна быть четко мотивационная вещь - если ты не пойдешь, то враг придет к тебе в дом", - добавил он.

Что известно о законопроекте о мобилизации:

Как сообщал УНИАН, в декабре Кабмин внес в парламент законопроект о мобилизации. После обсуждения его отозвали для доработки, ряд тезисов вызвал бурную реакцию в обществе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть ряд норм, противоречащих Конституции.

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