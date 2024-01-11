По его словам, деньги не могут стать достаточной мотивацией для мобилизации.

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий поддерживает новый законопроект о мобилизации и надеется, что его быстро примут.

"Если месяц-два (продлится рассмотрение, - УНИАН) – это называется саботаж. Я очень надеюсь, что скорее. Здесь вопрос очень простой. Выбор у нас на самом деле из двух опций – либо мобилизация, либо оккупация. Третьего варианта нам никто не предлагает. А вот понимают ли это под куполом Рады, честно, я не знаю", - заявил он в эфире "Украинского радио".

По мнению экс-военного, повышение выплат военным не может стать стимулом для повышения мобилизации. Он пояснил, что те кто воюют на передовой получат достаточно неплохие средства, а для повышения зарплат другим военным негде взять деньги.

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"И факт тот, что нам придется и бюджет пересматривать под большую мобилизацию. Это очевидные вещи. То есть, это и так финансовая проблема, а еще и увеличивать оплату, думаю, не из чего. Что касается стимулов. Сейчас никто не воюет ради денег. Если у человека очень серьезный страх войны, а это естественно, то это не перебивается никакими деньгами. Человек, во-первых, должен осознать, что если не пойдет воевать сейчас в наше войско, то потом придут россияне и их военкомы. Крымчане живой пример этого. У нас в плену сейчас много крымчан, которых "выгребли" с полуострова и бросили воевать против нас. о ЛНР и ДНР я просто молчу", - пояснил Дикий.

По его мнению, хорошей мотивацией могло бы стать ограничение в годах службы - гарантия, что через определенный промежуток времени человек вернется домой, несмотря на то, сколько продлится война.

"Сейчас по моему мнению, у нас есть выбор – идти на войну навсегда, или заплатить 1 700 гривен. А у человека должен быть выбор – идти на войну на 3 года, а если на фронте, то и меньше. И дальше гарантированно вернуться, сколько бы ни длилась эта война. Или на те же годы пойти в тюрьму. Это намного проще", - подчеркнул экс-командир роты.

Мобилизация в Украине

25 декабря 2023 г. Кабмин подал проект закона о мобилизации в парламент. Документ предлагает механизмы усиления правил воинского учета и ограничения прав граждан, которые добровольно не подадут в ТЦК свои учетные данные. В частности авторы законопроекта предлагают запретить таким лицам:

выезд за границу;

проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

управлять собственным транспортом и получать водительские права;

пользоваться и распоряжаться средствами и другими ценностями;

заключать кредитные договоры;

получать льготы и услуги от государства.

Документ вызвал волну возмущения и обсуждений, поскольку определенные его пункты нарушали права человека.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук из фракции "Слуга народа" заверила, что в оригинальном виде законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование в ВР. Это будет компромиссный вариант.

Несколько ранее Дикий заявлял, что Украина уже исчерпала время, когда могла воевать против превосходящих сил врага. Сейчас необходимо эквивалентное количество бойцов.

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