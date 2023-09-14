Радакин сказал, что "медленный прогресс Украины" в контрнаступлении не может быть измерен предсказуемым графиком.

Самый высокопоставленный военный офицер Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина "продолжает удерживать инициативу, она оттесняет Россию назад" в краткой оценке текущего состояния боевых действий, данной на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне.

Отвергая утверждения о том, что контрнаступление Украины идет с трудом, он заявил, что "на севере они держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км, в зависимости от того, как вы об этом судите", пишет The Guardian.

Радакин, который активно участвует в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, сказал, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен предсказуемым графиком.

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"Идея о том, что война - это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предсказывать в какой-то степени, - это абсурд", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских захватчиков на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке.

За сутки украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двум зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов противника.

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