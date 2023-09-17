В частности, российские оккупанты разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывают новые окопы.

Россия превращает оккупированный город Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X), ссылаясь на данные разведки.

"Вероятно, что в последние дни российские силы укрепили их оборону вокруг оккупированного города Токмак на юге Украины, который расположен примерно на расстоянии 16 км за пределами нынешней линии фронта", - говорится в сообщении.

В частности, Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.

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"Токмак готовится стать стержнем второй главной линии обороны России. Улучшение городской обороны предположительно указывает на все большую обеспокоенность России из-за украинского тактического прорыва первой главной линии обороны с севера", - отмечается в сводке разведки.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как сообщал УНИАН, в конце августа стало известно, что украинские военные прорвали прочно укрепленный участок первой линии обороны России на южном фронте.

Сейчас бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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