Российским войскам не хватает живой силы, чтобы укомплектовать всю многоэшелонированную российскую оборонительную фортификационную систему на юге Украины, отмечают аналитики.

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области и продолжали проникать через российскую линию обороны, говорится в отчете Американского института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что украинские войска продвигались вдоль российских оборонительных позиций к западу от Работино, а также к западу от Вербового.

"Украинское присутствие на этих российских оборонительных позициях свидетельствует о том, что российские силы не контролируют эти позиции и что украинские силы продолжают прорываться через российскую оборонительную линию, проходящую к северо-западу от Вербового и к северу от Сладкой Балки", - отмечают в ISW.

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Как пишут аналитики, украинские силы, вероятно, совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешней российской линии обороны в районе Работино в течение последних нескольких недель, и продолжают его расширять.

"Украинские войска продолжали наступательные действия через часть российской линии обороны... и расширили свой прорыв вдоль 2,6-километрового участка этих российских оборонительных позиций", - отмечается в отчете.

В то же время указывается, что отсутствие украинской тяжелой техники и транспортных средств на этой линии обороны свидетельствует о том, что украинские силы еще не завершили ее прорыв.

Отмечается, что на этих направлениях российские войска сосредоточили большую часть своей боевой силы, и эти российские силы, вероятно, понесли большие потери и осуществили отход с боями на подготовленные позиции по текущей линии обороны.

"ISW давно оценила, что российским войскам не хватает живой силы, чтобы укомплектовать всю многоэшелонированную российскую оборонительную фортификационную систему на юге Украины, а российские силы, защищающие текущую линию обороны, вероятно, воевали в этом районе без ротации подразделений с начала контрнаступления или пополнения с других участков фронта", - говорится в отчете аналитиков.

Контрнаступление ВСУ на юге

По данным аналитиков ISW, продвижение ВСУ на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать предпочтение российской обороне там и передислоцировать элитные формирования от российской обороны у Бахмута.

ВСУ после деоккупации Работино в Запорожской области не останавливаются на достигнутом и продолжают прорываться через линию обороны оккупантов.

По мнению западных аналитиков, конечной стратегической целью прорыва в Запорожской областиявляется город Токмак, освобождение которого откроет дорогу на оккупированный Крым.

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