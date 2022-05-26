По его словам, сооружение надежно защищено вражескими силами.

Уничтожение Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Крымский мост - это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное и прикрываемое так, чтобы его было нельзя уничтожить. Там минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянно наряд сил в воздухе, ПВО, которое обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение и попасть в мост крылатой ракетой - это все равно, что пулей за 300 метров в поставленный на бочок лист бумаги. В десятую долю миллиметра. Даже если и попадешь - вот так прямо, чтобы он разрушился - пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами", - объяснил он.

Арестович добавил, что Украина давно бы уничтожила мост, если бы это было так легко сделать.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".