В результате удара украинских сил по мосту возле Новокаховской ГЭС уничтожена русская техника вместе с оккупантами.
Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсети кадры.
На отснятом ролике видны разбросанные в результате ракетного удара останки тел захватчиков и разбитый автотранспорт российских военных.
Покрытие на мосту прошито глубокими дырами.
Как писал УНИАН, 26 августа ВСУ нанесли новые удары по Дарьевскому мосту во временно оккупированной Херсонской области. Сейчас эксплуатация врагом инфраструктуры невозможна.
Война в Украине: актуальные данные
Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.