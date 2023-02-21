Российскую элитную 155-ю бригаду морской пехоты, которую недавно разгромили на Угледарском направлении, не вывели из Донецкой области. Вместо этого ее объединили с другой бригадой армии РФ.
"Мы получили сообщение о том, что 155 и 40 бригады армии РФ не вывели с оккупированных территорий Украины. Вместо этого их объединили в одну бригаду и оставили на территории оккупированной Донецкой области. Также к ним подвезли подкрепления в более 43 автобусах, которые были замечены в Мелитополе. В основном это мобилизованные россияне", – рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телеканала "Эспрессо".
Дмитрашковский также подтвердил информацию о том, что у наемников ЧВК "Вагнер" не хватает боеприпасов и медикаментов. Из-за этого на линии фронта стало меньше "вагнеровцев".
"Эту информацию подтверждают также пленные "вагнеровцы". Также они рассказывают о спорах между наемниками и военнослужащими регулярной армии РФ. Сейчас "вагнеровцев" мало наблюдаем на линии фронта, ведь у них нечем воевать", – отметил он.
Война России против Украины: актуальные новости
Украинские защитники за сутки 20 февраля 2023 года ликвидировали 760 российских оккупантов. В целом потери врага уже превысили 144 тысячи человек.
По данным ГУР, в России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. Набор "пушечного мяса" в РФ, вероятно, будет проведен до 1 апреля.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, шо президент России Владимир Путин не хочет мира, он готовится к новому наступлению в Украине. Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул необходимость поддержки Украины.
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