Есть много пострадавших оккупантов, поделился советник главы Мариуполя.

В четверг, 9 ноября во временно оккупированном россиянами городе Скадовск Херсонской области было "горячо" - сначала сообщалось о "прилете" по врагам, которые находились на базе "Лотос", а потом сведения уточнили.

Есть попадание в здание, которое находится возле "Лотоса", и противники понесли потери, поделился советник мэра захваченного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram. По его данным, уже известно о пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой (были ликвидированы - Ред.), а также о "минимум 15 раненых".

"Уточнение по Скадовску. Место попадания не "Лотос", а чуть дальше в том районе - здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой. Все заблокировано, и близко не пускают", - отметил советник главы Мариуполя.

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Андрющенко также показал фото, на котором якобы заснято последствия "прилета".

Напомним, российские захватчики вошли в Скадовск в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Украинские воины активно борются с врагами на разных направлениях. В частности, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что на Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба.

РФ на нашей земле несет колоссальные потери. По официальным сведениям, общие потери врага на 9 ноября 2023 года уже составляют примерно 308 тыс. 720 человек. Кроме того, ликвидировано очень много техники противника, в том числе 5 тыс. 316 танков.

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