По словам ветерана АТО, пока трудно сказать, кто именно переломит это равновесие.

Текущее равновесие на фронте не является устойчивым. В течение полугода какая-то из сторон начнет наступать.

Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV. По его убеждению, равновесие на фронте может переломиться в любую из двух сторон.

"Сейчас плюс-минус равновесие, но не устойчивое равновесие. Это как раз то равновесие, которое может переломиться, пока, в любую из двух сторон. Это тот баланс, который точно не будет устойчивым. И немножко позже, я бы сказал, где-то в пределах полугода, кто-то таки начнет сильно наступать. Или мы, или они", - заявил Дикий.

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Военный также отметил, что то, кто именно начнет наступать "зависит от нас с вами". "Выставим ли мы достаточное количество людей, мобилизуем ли по-настоящему тыл работать на войну, хотя бы так, как это было в 2022 году", — пояснил он.

Экс-командир роты батальона Айдар также отметил, что, если сравнивать со Второй мировой войной, "сейчас где - то 1943 год" - последний, когда еще до конца не решилось, какая из сторон будет побеждать, когда обе стороны используют много ресурсов и понесли очень много потерь.

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Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений, враг атаковал почти по всем направлениям.

Так, десятки вражеских атак наши защитники отбили на Купянском направлении, а также на Авдеевском, где продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

На Херсонском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших войск, но с потерями отступил.

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