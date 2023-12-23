В то же время западные топ-чиновники заявляют, что войну Россия стратегически уже проиграла.

Западные топ-чиновники уверяют, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Впрочем, украинские чиновники более скептичны и предостерегают, что российский диктатор Владимир Путин и дальше стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), Путин не отказался от своих максималистских целей в отношении Украины. Кремль стремится захватить новые территории Украины в придачу к уже оккупированным.

Эта аналитическая оценка диссонирует с рядом недавних заявлений западных топ-чиновников, суть которых сводится к тому, что войну Россия стратегически уже проиграла.

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22 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин "полностью потерял Украину" и "больше не может достигать своих военных целей". По его мнению, это является "большим стратегическим поражением" Кремля. В то же время Столтенберг предостерег западных партнеров Украины от ожиданий, что война скоро завершится.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что Россия, мол, уже потерпела крах в достижении своей главной цели – стремления уничтожить Украину и полностью подчинить ее себе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины с такими оценками не соглашаются. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, если в этом году Путину не удастся достичь определенных оперативно-стратегических задач, он просто перенесет их на следующий год.

"Заявление Скибицкого согласуется с оценкой ISW о том, что Россия продолжает преследовать максималистские цели Путина в Украине и что текущий провал российских операций в Украине до сих пор не является окончательным", – отметили в ISW.

Отдельно аналитики обратили внимание, как эти заявления использовали российские пропагандисты. На росТБ заявили, что эти заявления топ-чиновников предназначены для оправдания Западом якобы принятого уже решения по уменьшению помощи Украине. Тенденция к оторванной от реальности "трактовке" любых комментариев представителей Запада относительно российских провалов в Украине в российском медиапространстве будет сохраняться и в дальнейшем.

Планы оккупантов

Как отмечают в ISW, российские оккупанты в период самого сложного - осенне-зимнего сезона, вдоль всей линии фронта на востоке Украины начали локализованные наступательные операции, чтобы перехватить и удержать инициативу.

Противники, вероятно,"будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года".

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