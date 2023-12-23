На Херсонском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших войск, но с потерями отступил.

За прошедшие сутки, 22 ноября, на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов в районе Синьковки Харьковской области, где они пытались прорвать оборону наших защитников.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 8 атак россиян возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. При этом на Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские войска стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Наши воины отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении ВСУ сдерживают врага в районах Марьинки и победы Донецкой области. Там было отбито 4 атаки. Еще одну атаку отбили западнее Старомайорского Донецкой области на шахтерском направлении.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки противника западнее Вербового и Работиного. В то же время на Мелитопольском направлении наши войска продолжают активными действиями наносить оккупационным силам потери, истощают их вдоль всей линии фронта.

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - подытожили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что с улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации квадрокоптеров типа "FPV".

Потери России, только за первую половину декабря, составляют около 7700 военнослужащих.

Линия фронта на Бахмутском направлении сейчас активна, но оккупационные войска не имеют там особых успехов.

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