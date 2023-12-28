Их тела эвакуировали с поля боя.

Украинские военнослужащие, которых российские захватчики расстреляли в Запорожской области, служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины, расстрел произошел на линии боевого столкновения в одном из районов области. Оккупанты умышленно убили трех украинских защитников, нарушая законы и обычаи войны, ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными и другие нормы международного гуманитарного права.

Отмечается, что захватчики убили военнослужащих, которые выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различных степеней тяжести. Тела воинов эвакуировали с поля боя.

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"Данное уголовное правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из Российской Федерации будут отвечать за свои зверства перед Международным уголовным трибуналом", - добавили в Telegram-канале ДШВ.

Что известно о расстреле украинских бойцов:

На днях в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть расстрел украинских военнослужащих, которые сдались в плен. Утверждалось, что убийства произошли вблизи Работиного

В Офисе генпрокурора считают, что причастными к расстрелу могут быть военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как "Псковская десантная дивизия".

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