Иностранный контингент для размещения на линии фронта в Украине с целью поддержания мира должен состоять из представителей союзных к Украине стран, и тех стран, которым будет доверять РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV.
"Миротворцы, единственный сценарий, по моему видению, когда эта история может взлететь, - это когда миротворцы не просто приехали и сели где-то и одном из районов Одессы, Днепра или Ужгорода. Зачем они там нужны? Они нужны на линии разграничения. Вот там они действительно будут работать", - считает Ступак.
Аналитик также рассказал об опыте других стран, в частности Косово и Конго.
"Мое видение такое - это должна быть миссия под эгидой Организации Объединенных Наций. Это должно быть совместно. Представители западных стран, которым мы доверяем - Великобритания, Франция, Германия. Кто согласится на тот момент", - сказал Ступак.
В то же время, он добавил, что к сожалению, наверняка придется приобщать страны, которые не очень поддерживают Украину. При этом, эксперт обращает внимание, что Китай пока отвергает возможность рассмотрения этого вопроса об отправке миротворцев.
"Они пока не соглашаются. И нужно, чтобы был такой микс - бразильцы, белорусы. Нравится нам, или не нравится. Это единственная гарантия того, что этих миротворцев не будут обстреливать из артиллерии и беспилотников российских", - подчеркнул Ступак.
Он уточнил, что речь идет о миротворцах, которым доверяет российский диктатор Владимир Путин.
"Должен быть баланс. Есть страны, которым мы доверяем. Например, там 20 тысяч (численный состав контингента). И 20 тысяч от тех, кому доверяет Российская Федерация. По-другому Российская Федерация во-первых будет воспринимать, что эти миротворцы приехали как агрессоры помогать Украине, и они будут уничтожаться. Они будут нести потери. Во-вторых, вообще заблокирует любые такие инициативы", - убежден Ступак.
Европейский контингент не будет гарантом прекращения огня
"Давайте будем с вами откровенными. Они не будут нас защищать", - сказал эксперт.
По его мнению, это следует из тех обсуждений, которые сейчас идут по размещению этих сил, поскольку рассматриваются варианты их базирования в отдаленных от фронта городах. Условно в Одессе, Днепре - в мягко говоря не прифронтовых городах, а чуть подальше от фронта.
"Речь не идет о Покровске, не идет о Купянске, а речь идет, чтобы немного подальше. Во-вторых, говорят, что их самолеты будут патрулировать воздушное пространство Украины. Секунду, а что имеется в виду, когда говорят, что будут патрулировать?", - сказал Ступак.
Он сказал, что просто наблюдать - это одно дело, а совершать какие-то действия - это другое.
"И европейцы не говорят о том, что наши самолеты будут сбивать в воздушном пространстве какие-то там российские "шахеды" или крылатые ракеты. Речь идет о патрулировании и сопровождении", - добавил эксперт.
По его мнению, самолет этого европейского контингента будет отслеживать полет российской цели и сопровождать ее, а не сбивать.
"Вопрос: а зачем нам нужно такое сопровождение? Мы и сами знаем, где он летит и куда. Поэтому надо понять, какой функционал у этих миротворцев. Мое личное видение: при такой конструкции эти миротворцы первыми зададут стрекача, в случае, не дай бог, третьего вторжения (России) в Украину", - убежден Ступак.
Западные войска в Украине
Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что отправку иностранных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности для нашей страны. Еще ни разу в истории не было случая, когда миротворцы действительно выполнили свою основную задачу.
Также сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность предоставить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.