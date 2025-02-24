Стармер и Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план трампаА по прекращению войны в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Как пишет The Times, ссылаясь на свои источники, во время их встречи с Трампом на этой неделе европейские лидеры попытаются убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Макрон уже провел отдельные переговоры с президентом в понедельник.

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Издание напоминает, что Британия в третью годовщину вторжения России в Украину объявит новый пакет санкций, в которм запретит на поездки в Великобританию для всех высокопоставленных российских политиков, чиновников и бизнесменов. Министерство внутренних дел страны объявило, что въезд в страну будет запрещен всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний.

В то же время чиновники сомневаются в том, что Стармер объявит конкретный график увеличения расходов на оборону до 2,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) до встречи с Трампом.

Так, один из высокопоставленных источников в Уайтхолле сказал, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "большое предложение" в ближайшее время.

В воскресенье Бриджет Филлипсон, министр образования, заявила, что Великобритания значительно увеличит свои обязательства по сравнению с нынешними 2,3 процента от ВВП. При этом, отвечая на вопрос, пообещает ли премьер-министр Трампу, что Великобритания будет тратить "гораздо больше", Филлипсон сказала, что "2,5 процента - это амбициозно".

Она также не стала критиковать Трампа за начало переговоров с Путиным по Украине, сказав, что президент правильно поступил, обратившись к России с предложением о переговорах, но "без участия Киева не может быть никакого урегулирования".

"Не может быть никакого урегулирования, если не будет переговоров с участием как России, так и Украины", - заявила она.

Переговоры по войне в Украине

Как писало WSJ, Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

При этом бывший советник Белого дома по России Томас Грэм заявлял, что у Трампа него будет два варианта для быстрого продвижения переговоров - давить на Москву или давить на Киев. Недавняя резкая критика Зеленского со стороны Трампа указывает на то, что он решил оказать давление на Киев - более легкую цель из двух, считает Грэм.

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