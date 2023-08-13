По словам Игната, запас "Кинжалов" у РФ относительно невелик.

Украинские военные сбили уже 14 российских аэробалистических ракет "Кинжал", которые еще несколько месяцев назад считались "неуловимыми" для нашей ПВО. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как он отметил в комментарии "Украинскому Радио", украинская ПВО также сбила более 20 ракет "Искандер" и С-400. При этом, по словам Игната, враг ежемесячно изготавливает около 100 ракет различных типов, среди которых и "Кинжал" (Х-47). В то же время он добавил, что запас "Кинжалов" в РФ относительно невелик.

"Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. В частности, 16 мая – 6 ракет, 16 июня – тоже 6, и сейчас имеем еще одну (во время атаки 11 августа – УНИАН). То есть это уже 14 "Кинжалов" были сбиты противовоздушной обороной Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в том числе "Искандеры" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", – подчеркнул Игнат.

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Атаки "Кинжалами" по Украине

В четверг, 11 августа, российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Одну из них удалось сбить в Киевской области.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне пытались попасть по аэродрому на Ивано-Франковщине.

Одна из ракет попала в жилой сектор. В результате удара погиб ребенок. Россияне убили мальчика по имени Вова. Ему было всего 8 лет. Отмечается, что на момент атаки ребенок был во дворе и получил многочисленные ранения. Врачи боролись за жизнь мальчика два часа, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

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