Истребители должна будет защищать сильная ПВО, отметил обозреватель.

Российские оккупанты видят явную угрозу в том, что Украина получит американские истребители F-16, именно поэтому утром 11 августа они запустили ракеты Х-47 "Кинжал" по месту где, якобы, базировались пилоты, чтобы сорвать эти поставки.

"Сегодняшний удар ракет Х-47М2 "Кинжал" - работа на предупреждение угроз… В принципе, это достаточно предсказуемые действия от оккупантов, но они в очередной раз указывают и на другой момент в истории, связанной с поставками Украине F-16", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что Украина сможет получить F-16 не только, когда пилоты будут готовы на них летать, но и когда будет подготовлен соответствующий обслуживающий персонал, налажена логистика поставок, размещена необходимая инфраструктура на одном из аэродромов и обеспечена его защита от ракетных ударов.

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"Последний пункт особо важен. Ведь мы в очередной раз видим, что гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" могут быть сбиты при пролете в Киевской области, где размещены соответствующие средства ПВО, а там, где их нет... Нет и препятствий. Следовательно, аналогичная ПВО должна защищать F-16. Именно, аналогичная, ведь с F-16 не получится так, как с, например, Су-24, когда есть угроза - перебазировать их на другой аэродром. Ведь если F-16 просто поднять в воздух, а аэродром будет разрушен, второго такого с такой же инфраструктурой, просто не будет. Потому - ПВО", - объяснил Ковленко.

По его словам, тем временем партнеры Украины пока не предоставили достаточное количество систем ПВО даже для того, чтобы закрыть все города-миллионники.

"Стратегические объекты в период войны важнее городов-миллионников, и это следует понимать… Если мы говорим о F-16, то следует говорить и о ПВО", - подытожик эксперт.

Арака РФ "Кинжалами" 11 августа - заявление ВС ВСУ

Напомним, как заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, российские "Кинжалы" 11 августа были нацелены на аэродром Ивано-Франковщины, где могли находиться украинские молодые пилоты перед зарубежным обучением.

"Аэродромы под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов. Ну, в этот раз - Франковщина. В этот раз под прицелом уже наша молодежь - наши молодые пилоты, которые скоро уже едут на учебу...", - сказал он.

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