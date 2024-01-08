По словам министра обороны Великобритании, Россия унижается, когда просит оружие у Северной Кореи.

Президент России Владимир Путин был вынужден умолять Северную Корею предоставить им оружие для войны в Украине. Об этом в сети X (Twitter) заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Мир отвернулся от России, вынудив Путина униженно идти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", – написал Шаппс.

Вторжение России в Украину стало свидетельством того, что она борется под бременем разрушительных санкций со стороны Запада. Нехватка оружия также вынудила Россию обратиться в такие страны, как Северная Корея и Иран, пишет Business Insider.

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В октябре Министерство обороны Великобритании заявило в разведывательном сообщении, что Северная Корея может "стать одним из наиболее значимых иностранных поставщиков оружия для России, наряду с Ираном и Беларусью".

Поставки корейских ракет России

Белый дом заявлял, что Северная Корея "недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет". 2 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявлял, что ракеты, которыми российский агрессор ударил по Харькову 2 января, похожи на ракеты Северной Кореи.

Соединенные Штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить поставки России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине.

Великобритания осудила использование Российской Федерацией баллистических ракет, полученных от Северной Кореи, во время атак на Украину.

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