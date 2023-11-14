Ракета Х-35 по тактико-техническим характеристикам похожа на Х-59.

В последнее время российские террористические войска начали применять для ударов по Украине ракеты типа Х-35. В эфире информационного телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробнее о ракетах этого типа.

По его словам, россияне с самолетов сбрасывают управляемые авиабомбы, а также атакуют ракетами типа Х-35, Х-59 и Х-31 с самолетов тактической авиации.

"Сразу отвечу на вопрос о Х-35, потому что все думают, что это что-то новое появилось. Но нет. Это ракета унифицированная, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую противник тоже применяет в течение полномасштабного вторжения. То есть это не новая ракета", - сказал спикер ПС.

Он уточнил, что ракета Х-35 по тактико-техническим характеристикам похожа на Х-59.

Игнат также отметил, что количество российских атак баллистическими ракетами по Украине не возросло.

"Они были всегда... Знаем, что баллистика не является легкой целью..., работать по ней могут в частности Patriot и ожидаем, что SAMP-T появятся в большем количестве... Кажется, что враг баллистику применяет чаще, но я бы сказал, что это происходит регулярно и по их возможностям...", - пояснил он.

По словам Игната, также по баллистической траектории враг запускает управляемые зенитные ракеты из комплексов С-300 и С-400.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября Россия применила для атаки по Украине ударные беспилотники, баллистическую и управляемую авиационную ракеты. Так, из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ) враг выпустил 9 ударных дронов "Shahed-136/131", из района Джанкоя (Крым) - баллистическую ракету "Искандер-М", а из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области - управляемую авиационную Х-35.

Во время атаки украинской противовоздушной обороне удалось сбить семь беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: