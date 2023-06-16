Эксперт указал на сложности в уничтожении ракет такого типа.

Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивать российские ракеты Х-35 и Х-35У, которыми РФ может скоро начать обстреливать из комплекса "Бал", перемещенного на днях в Брянскую область.

"Естественно, они будут применять. В этом даже нет сомнений. И в том, что будут применять по наземным целям", - заявил он.

По словам эксперта, у ракет Х-35 и Х-35У невысокая точность, время полета на максимальную дальность - до 17 минут.

"При таком времени, если мы работаем в комплексе с воздушной и космической разведками, то да - у нас есть шансы засечь эту ракету и постараться ее перехватить. Единственная сложность - это невидимость ее со стороны радаров и возможность маневрирования, изменения курса полета", - отметил Жданов.

При этом эксперт заявил, что максимальная дальность полета этих ракет не может составлять 500 километров:

"Под большим вопросом наличие таких ракет с дальностью 260 километров, как заявлено. Они, конечно же, есть, но количество очень маленькое, думаю. Комплекс только в 2018 году закончил испытания, поступил на вооружение, не получил массового производства… Возможно, они успели сделать несколько дивизионов, но не более того".

РФ перебросила ракетный комплекс "Бал" на границу - детали

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что РФ переместила в Брянскую область у северных границ Украины ракетный комплекс "Бал":

"В связи с этим, возрастает угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей".