На данный момент Украина не владеет средствами, которыми можно было бы достать дальние российские бомбардировщики.

В воскресенье, 11 сентября, российские войска обстреляли территории Украины из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Скорее всего, для ударов РФ использовала ракеты Х-22.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, сначала с севера страны нанесшие удары, очевидно, ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут вероятно атаковали и южные регионы нашего государства", – отметил он. Видео дня

По его словам, на данный момент Украина не владеет средствами, которыми можно было бы достать дальние российские бомбардировщики. Юрий Игнат уверен, что в будущем такие средства будут.

Дефицит ракет в России

Ранее в главном управлении разведки Минобороны рассказали, что России минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины. В частности, речь идет о ракетах С-300. "Искандеры" и "Калибры" у РФ – в дефиците, их оккупанты используют реже.

По словам экспертов, дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

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