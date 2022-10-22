Россия выпустила по Украине 33 ракеты.

Отчаянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины говорят о том, что стратегия террора против гражданского населения для россиян будет неизменной.

Такой вывод сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, 22 октября РФ обстреляла Украину ракетами Х-101/555 и "Калибр".

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"Российские оккупанты попытались прорвать ПВО Украины массированным ракетным ударом. В частности, было задействовано 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 для пуска 17 ракет Х-101/555. Грубо говоря, 1,7 ракеты на самолёт? То есть, 7 самолётов имели комплект по 2 ракеты, а 3 совершили пуски по 1-й? Странно, но ладно. Из акватории Чёрного моря совершили пуски 16 КР "Калибр", – заявил он.

"Итого, 33 ракеты, 18 из которых были сбиты нашей ПВО. То есть, эффективность выше 50%", – добавил эксперт.

Коваленко подметил, что массированный ракетный удар при этом не сопровождался имитацией наступления россиян на фронте:

"Имитации не произошло, а произошло расширение серой зоны на двух плацдармах. То есть, опять-таки, с 10 октября на ситуацию в зоне БД эти удары не оказали влияния. Более того, россияне открыто говорят о том, что нужно рвать когти с правобережки, пока ещё могут. Так в чем же тогда смысл?".

"Смысл в элементарном терроре украинцев страной террористом - Россией. И каждый такой удар, приближает тот момент, когда Россию таки признают – страной, спонсором терроризма", – констатировал эксперт.

Атака России 22 октября: что известно

Уутром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

Стало известно, что россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов.

Сообщалось, что масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В Офисе президента Украины сообщили, что из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях.