Михаил Подоляк заявил, что Кремль прибегает к новым коварным атакам.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние утренние ракетные удары оккупантов по Киеву.

Ответную реакцию он разместил на своей странице в Twitter.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель - убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия", - написал он.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы. Как подтвердил Кличко, взрывы в Киеве сегодня произошли в Днепровском и Дарницком районах: в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.

В Генштабе ВСУ также подтвердили удары по гражданской инфраструктуре Киева.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что ракетные удары в Киеве были нанесены по объектам "Укрзализныци".

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